Politiet styrker Dark Room-etterforskningen

I januar i fjor ble Dark Room-prosjektet integrert i det nyopprettede avsnittet for seksuallovbrudd i Vest politidistrikt.

På det meste har om lag 20 politifolk jobbet med sakene, som politiet i Bergen rullet opp i 2015. Det første året doblet omfanget av saker seg fra rundt 50 til over 100 saker, som gjelder seksuelt misbruk av minst 300 barn.

Senhøstes 2018 var kun fem etterforskere og to ledere igjen, skriver Bergens Tidende. Et tilsyn viste dessuten at det var «lite rom for etterforsk­ning av nye saker» og tallene på saker falt fra 2017 til 2018, og videre i 2019.

Seksjonsleder og politiinspektør Tore Salvesen sier til avisa at det er misvisende å bare se på antall saker. Han legger til at en nedbemanning ikke var ønsket, og at politiledelsen så at sju ansatte ikke var nok.

Bemanningen ble derfor styrket med 15 nye stillinger, og 20 av de 22 skal være på plass fra 1. april i år.

Mange av dem som ble pågrepet i forbindelse med opprullingen av saken i 2016 og 2017, er nå dømt. Men ikke alle dommene er rettskraftige ennå. Det er ikke klart hvor mange som er dømt.