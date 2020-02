Stengte fjelloverganger i Sør-Norge

Andre veier og fjelloverganger kan også bli stengt på kort varsel. For mange er søndag siste dag i vinterferien, og for andre startet vinterferien denne helgen. Derfor kan det oppstå kø flere steder i fjellet, men veitrafikksentralen opplyser at de så langt ikke har fått meldinger om kø.

– Vi har ikke fått meldinger om kø så langt. Vi åpnet nettopp Strynefjellet, så da har vi tre veier som er helt åpne, sier trafikkoperatør Tom Hansen ved Veitrafikksentralen i Vestland til NTB.

I tillegg til riksvei 15 over Strynefjellet er E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedal åpne.

På riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli var det kolonnekjøring, men veien er nå åpnet igjen.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av uværet. Det samme er E134 over Haukelifjell. Riksvei 13 over Vikafjellet er stengt og vil være stengt resten av dagen.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt resten av dagen. Ny vurdering mandag. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal og fylkesvei 51 over Valdresflye er stengt inntil videre.

Eidfjord kommune var lørdag isolert som følge av et snøskred som raste over riksvei 7. Geologen har undersøkt rasområdet, og veien ventes ryddet og åpnet innen klokken 16 søndag.