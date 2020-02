Kafédrap på Frogner opp i Oslo tingrett

Ifølge tiltalen, som er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten, stakk han kvinnen flere ganger med to kniver i overkroppen.

– Det er snakk om et drap med kniv og dermed et brutalt angrep som det var mange vitner til, sa statsadvokat Johan Øverberg til VG da tiltalen ble tatt ut i fjor høst.

Kvinnen var på jobb i kafeen 1. juli for to år siden da mannen kom inn litt over klokka 19. 20 minutter senere meldte politiet at hun var blitt knivstukket og at nødetatene hadde rykket ut til åstedet.

27-åringen døde på Ullevål sykehus en uke etter angrepet på grunn av oksygenmangel til hjernen.

– Han er svært lei seg og fortvilet over det som har skjedd. Det har vært en konflikt om et felles barn som han ikke har fått se på lang tid, sa mannens forsvarer, advokat Johnny Veum, til NTB etter drapet.

Kvinnen skal ha fortalt familie og venner at hun var redd for 52-åringen. Ifølge TV 2 har mannen tidligere vedgått at «han forstår at han begikk handlingen», men han har likevel nektet straffskyld.

Saken er berammet fra 24. til 28. februar.