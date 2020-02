Et forsvar for doen som kosta 8 millioner kroner

Hvem: Kjell Solem

Hva: Pressesjef i Statens vegvesen.

Hvorfor: Har skrevet kronikk der han reagerer på kritikken som kommer mot toalettene ved rasteplassen på E6 ved Mjøsa.

Vil kritikerne ha de gamle utedassene tilbake, spør du i en kronikk på NRK Ytring denne uka, etter at dere har fått kritikk for toalettene som kosta 8 millioner kroner hver. Var dette en forventa kritikk?

– Det er jo bra med en debatt om kostnader og forvaltning av pengene i offentlige etater. Men jeg reagerer fordi det i denne saken blir framstilt så enkelt og nedlatende. Jeg har et inntrykk av at man tillater seg å ta i litt ekstra fordi det er en offentlig etat, og det er lett å tenke at det er snakk om en hodeløs bruk av penger.

Hvorfor tror du det er sånn?

– Jeg tror det kan sitte et inntrykk hos enkelte at det er en del inkompetanse i offentlige etater som vår. Og det er jo overhodet ikke riktig. Jeg har fått ganske mange positive tilbakemeldinger etter at jeg valgte å forsvare oss for en gangs skyld. Det er hundre medieklipp om oss hver dag, og så å si alt lar vi fare forbi, men denne ene gangen var det greit å reagere.

Men toalett som koster 8 millioner kroner: Dere må vel ha regnet med at folk ville reagere på det?

– Hvis vi nå ser på denne aktuelle saken, så er det slik det henger sammen: Det er snakk om to rasteplasser på et veiprosjekt. Ikke for å si noe stygt om Hedmark nå, men dette er ganske langt unna folk, for å si det sånn. Og langt unna nærmeste vannanlegg. Det må gjøres skikkelig, og vi hadde aldri fått lov til å slippe dette rett ut i Mjøsa. Så da blir det dyrt. Folk tror kanskje det er selve blikkboksen som koster 8 millioner kroner. Det er det ikke.

Dere har jo sikkert gjort dette for å lage noe positivt for folk. Er det litt kjipt å få denne kritikken?

– For å si det sånn: 95 prosent av det vi gjør er grått og svart. En gang iblant gjør vi noe for å gi folk en positiv kjøreopplevelse.

Og så kommer kritikken der det antydes at dere er noen flottenfeiere?

– Ja, det er vel ofte sånn at kritikken kommer når det er noe som kanskje oppleves som flott og ekstravagant. Så skal vi huske på at rasteplassene i Norge er noe som får oppmerksomhet internasjonalt. De er nesten selve bildet av Norge. Enkelte steder blir det jo trafikk-kork om sommeren fordi turister stopper opp.

Så do-kritikken er ufortjent, altså.

– Jeg tror at de utedoene, eller slamdoene, som vi kaller dem, som vi husker fra før i tida, blir oppfattet som ganske uapetittelige. Jeg tviler på at folk ønsker seg tilbake til dem. Vi skal være glade for at standarden er høyere nå. For øvrig, så stoppet jeg nettopp på et toalett i Østfold, Solbergtårnet. Det var virkelig i god stand, og anbefales for alle.

Ja, det har jeg ofte kjørt forbi med familien. Vi snakker om det hver gang. Men vi må over til de faste spørsmålene her: Hva gjør deg lykkelig?

* Solem henvender seg til kona, som sitter i bilen med ham *

– Ja. Hun sier å gå i en bokhandel og bla i bøker i fred. Nå er det jo snart Mammutsalg, og i Fredrikstad har de allerede lagt fram bøkene. Jeg har vel vært og kikka litt allerede, ja.

Så du er enig i konas svar?

– Eh. Ja. Det er vel et eksempel, ja.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Ja, hva misliker jeg mest ved meg selv? Det må være de gangene jeg blir irritert i trafikken.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da går vi på en god restaurant. Men det er ikke ofte.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er mye. Jeg gikk i mange demonstrasjonstog da jeg var ung og var med i Natur og Ungdom.

Fra Natur og Ungdom til Vegvesenet? Hva skjedde?

– Jo, men det funker bra. Det er høy miljøbevissthet hos oss. Vi jobber jo med et av de store problemene, men det er viktig for oss å dempe ulempene.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Ja. Det må vel være en heismontør, vel?

