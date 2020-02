To menn og en kvinne tiltalt for hatefulle ytringer

I det første tilfellet er en mann i 60-årene fra Oslo tiltalt for å ha gått bak tre kvinner av utenlandsk opprinnelse på Tøyen, mens han blant annet ropte «svartinger», «dere prøver å ta over landet vårt» og «dere er uønsket i landet».

Hendelsen skal ha skjedd i august 2018. Mannen ble ilagt en bot på 10.000 kroner, men har ikke gått med på å betale denne. Han må dermed møte i retten mandag i neste uke.

Den andre hendelsen skal ha skjedd i januar 2019. Her står en kvinne i 50-årene tiltalt for å ha ropt «svartinger» til en gruppe ungdommer på en butikk på Grønland i Oslo. Rett i forkant for dette stilte hun seg ifølge tiltalen opp i veien og ropte «heil Hitler» samtidig som hun gjorde det som lignet en nazihilsen. Dette skal hun ha gjort mens politiet var til stede.

Rettssaken går i Oslo tingrett onsdag i neste uke.

Den tredje rettssaken om hatefulle ytringer i Oslo tingrett går fredag. Her er en mann tiltalt for å ha ropt ukvemsord til en kvinne på trikken i Oslo i fjor sommer. Han er også tiltalt for å ha slått trikkekonduktøren i forbindelse med samme hendelse.

Dersom personene blir funnet skyldig i å ha kommet med hatefulle ytringer, risikerer de bøter eller fengsel i inntil tre år.