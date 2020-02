Nordmenn bekymrer seg mest for barna på internett

Undersøkelsen viser at de fleste er mest bekymret for barna sine, etterfulgt av uro for egen sikkerhet.

Blant de eldre er frykten for økonomisk svindel den vanligste bekymringen. Barnefamilier er mest urolige for uønsket kontakt fra fremmede via nettet.

– Om man ser på mediedekningen rundt nettfarer, kjenner man nok igjen disse to bekymringene. Vi leser stadig vekk om svindelforsøk og uønsket kontakt via nettet, og det er viktig at disse temaene holdes «varme» da den beste måten å unngå at flere blir rammet er gjennom kunnskap, forteller nasjonal sikkerhetsdirektør Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge.

Undersøkelsen viser også at kun 5 prosent er redd for å eksponere private bilder og videoer av egne familiemedlemmer og barn, selv om fokus på nettvett er høyt oppe på prioriteringslisten blant foreldre.