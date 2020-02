Color Line kansellerer avganger til Danmark og Sverige

Det opplyser selskapet på sine nettsider fredag kveld.

Innstillingene gjelder den ene av dagens fire avganger på ruta mellom Sandefjord og Strömstad, i tillegg til alle avganger på rutene til Hirtshals fra Larvik og Kristiansand. Color Line påpeker at det ser ut til at det verste av været ser ut til å slå inn på begynnelsen av dagen.

– Avgangen klokka 10 fra Sandefjord tar vi en beslutning om lørdag morgen, og alle passasjerer vil bli varslet i god tid før avgang ved eventuelle endringer, sier markedssjef Erik Karlsen i Color Line til NTB.

Han oppfordrer vinterferiefarende og andre til å sjekke Color Lines nettsider for å oppdatert informasjon om avgangene før avreise.

Det er meldt uvær over store deler av landet fredag og lørdag. For Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel på grunn av nedbør og fare for høy vannstand. Gult er det laveste farevarselet på skalaen.

Ved Færder fyr er det meldt stiv kuling og periodevis sterk kuling fra fredag kveld og fram til ettermiddagen søndag, ifølge yr.no.