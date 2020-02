Mann fra Troms tiltalt for å ha betalt for overgrep mot barn på Filippinene

Overgrepene ble filmet direkte, og underveis gjorde mannen opptak, skriver NRK.

I alt ble det beslaglagt rundt seks timer med opptak av overgrep han skal ha instruert andre til å utføre.

Han er også tiltalt for å ha lagt til rette for prostitusjon og for å ha forsøkt å skaffe seg fremstillinger som seksualiserer barn. Han var i kontakt med flere barn og ungdommer, og ville ha dem til å utføre seksuelle handlinger, ifølge tiltalen.

Flere av barna i tiltalen er under 10 år gamle.

I alt er mannen tiltalt for å ha brutt 14 ulike punkter av straffeloven, og langt flere konkrete lovbrudd skal være begått. Han risikerer 21 års fengsel.

Mannen ble pågrepet i fjor sommer.

– Tiltalen viser at dette er en stor sak. Etter hvert som vi gikk gjennom beslagene, vokste omfanget av saken, sier politiadvokat i Troms politidistrikt Linn Rognli Hansen til NRK.

Mannens forsvarer, advokat Olav Eriksen, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken før den behandles i retten. Rettssaken begynner i Nord-Troms tingrett 5. mai. Det er satt av sju dager til saken.