Color Line kansellerer avganger til Danmark og Sverige

Det opplyser selskapet på sine nettsider fredag kveld.

Innstillingene gjelder ruta mellom Sandefjord og Strömstad, så vel som rutene til Hirtshals fra Larvik og Kristiansand

Det er meldt uvær over store deler av landet fredag og lørdag. For Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel på grunn av nedbør og fare for høy vannstand. Gult er det laveste farevarselet på skalaen.

Ved Færder fyr er det meldt stiv kuling og periodevis sterk kuling fra fredag kveld og fram til ettermiddagen søndag, ifølge yr.no.