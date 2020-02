Bil tatt av snøskred i Jølster

En luftambulanse har søkt over skredområdet og har ikke sett tegn til at andre biler eller personer er tatt. Foreløpig anses det ikke som trygt å gjennomføre søk i selve området, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet fikk melding om skredet klokken 17.20 fredag. Nødetatene er i ferd med å forlate området, opplyser politiet i 19-tiden.

Skredet har gått i Våtedalen i Jølster og var om lag 150 meter bredt og fem meter høyt.

Bilføreren, en mann i 40-årene, hadde smerter i ryggen. Han var alene i bilen og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. Han er tatt med til legevakten for sjekk.

Veien er sperret på begge sider av raset. På sørsiden er veien sperret ved Klakegg. En geolog skal vurdere stedet i 12-tiden lørdag. Først da blir det klart om veien kan åpne igjen.

Det er stor snøskredfare mange steder. Fredag kveld har det og gått et snøskred over en vei i Gudvangen. Dette skredet er 20 meter bredt og 2–3 meter høyt. Det er ikke noe som tyder på at folk eller biler er tatt av dette snøskredet.