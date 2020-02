Norsk artist siktet for ran – varetektsfengslet i fire uker

Artisten ble pågrepet onsdag kveld. Han ble fremstilt for fengsling i Bergen tingrett fredag ettermiddag.

Ifølge politiet skjedde ranet mandag i Bergen sør. Det er flere fornærmede. Politiadvokat Jørgen Henriksen sier til BT at politiet mener det er fare for at mannen begår nye lovbrudd.

Ranet skal ha blitt begått med trusler med kniv og bruk av pepperspray, ifølge fengslingskjennelsen, skriver VG.