Oslo-kirker velger solcellepanel på taket

Kirkene i Strand og Sarpsborg har allerede solcelle-tak, mens takene på Fagerborg og Røa kirker i Oslo prosjekteres det med solcelleløsninger, melder Vårt Land.

– Nå venter vi bare på bevilgninger fra Oslo kommune. Jeg er optimistisk, vi har en god dialog med byrådet. De har vist at de evner å satse på grønne løsninger. Nå er det kirkens tur, sier nyvalgt leder Jostein Vevatne i Kirkelig fellesråd i Oslo.

Ris, Røa og Ullern kirker varmes i dag gjennom oljefyring. Et bytte til solceller vil koste, men det anses å være en investering som vil gagne miljø og på sikt vil lønne seg.

Strand kirke i Rogaland ble velsignet med mer strøm enn den trenger og kan i perioder selge overskuddsstrøm til Lyse Energi.

Kirkerådet, Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) har nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider en veileder for dem som vurderer å installere sol­celler på kirketak, og KA opplyser at denne snart er ferdig.