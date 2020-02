Person omkom i leilighetsbrann

En person omkom i en brann i en leilighet i Kristiansund, bekrefter politiet i Møre og Romsdal natt til fredag.

Brannen i tredje etasje i leilighetsbygget ble meldt torsdag kveld. I alt seks personer ble evakuert på grunn av brannen.

Ny russisk innblanding

USAs etterretningstjenester har orientert Kongressen om at de mener Russland forsøker å påvirke valget for å hjelpe president Donald Trump å bli gjenvalgt.

Kongressen ble orientert om mistanken 13. februar av etterretningstjenestenes valgspesialist Shelby Pierson, ifølge New York Times og CNN.

Trump gjorde narr av Oscar-vinner

President Donald Trump fnyser av at den sørkoreanske filmen «Parasite» vant Oscar for beste film, og spør seg hvordan det kan ha seg at ikke en amerikansk film fikk æren.

Trump sa at USA har hatt nok problemer med Sør-Korea som det er, innen handel, og fremmet et ønske om heller å hente tilbake amerikanske klassikere som «Gone With the Wind» – «Tatt av vinden» – eller «Sunset Boulevard».

Virus fører til krisetilstand i Sør-Korea

Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i byen Daegu og omegn på grunn av et omfattende utbrudd av det nye koronaviruset.

Byens 2,5 millioner innbyggere er bedt om å holde seg innendørs, samtidig som statsminister Chung Se-kyun sier myndighetene skal trappe opp hjelpen til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.

Morales nektes gjenvalg

Bolivias valgkommisjon kunngjorde torsdag at tidligere president Evo Morales ikke får stille til valg som senator i mai.

Årsaken er at den tidligere presidenten ikke fyller vilkårene for å stille til valg fordi han ikke bor i landet. Morales kaller beslutningen et slag mot demokratiet.