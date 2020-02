Over halvparten savner snøen

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos og 938 personer fikk spørsmålet før vinterferien: «Det har vært en mild vinter uten mye snø. Hvilken av disse beskrivelsene passer best for deg?» etterfulgt av svaralternativer.

Mens en av tre svarte «jeg gleder meg over at det er mindre/ingen snø», svarte altså over halvparten «jeg skulle gjerne hatt mer snø».

Ifølge Dagbladet er savnet størst i Midt-Norge, der hele 69 prosent gjerne skulle hatt mer snø, mens bare 20 prosent gleder seg over at det er mindre snø enn vanlig.

På landsbasis var det 12 prosent som svarte at det var snø der de bodde, så spørsmålet om savn eller glede var ikke relevant – noen av landets innbyggere har faktisk snø så det monner, også i år. Det gjelder særlig i Nord-Norge, der hele 70 prosent sier at spørsmålet ikke er relevant for dem. De har tilsynelatende nok snø, og litt til.