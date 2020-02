Fire og et halvt års fengsel for nettovergrep mot barn

Det var tips fra det føderale politiet FBI i USA som førte til at mannen ble anmeldt i 2017, skriver NRK , som først omtalte saken.

Overgrepene dreier seg om flere tilfeller der mannen har chattet og kommunisert med folk i utlandet, blant annet i Romania og Filippinene, for å få dem til å forgripe seg på barn og gi ham tilgang til bildene.

Det er nå kjent at mannen har sendt over en million kroner ut av landet fra 2014 til 2017, da Kripos ble tipset om at mannen skal ha bestilt direkteoverførte overgrep fra Filippinene. Han har også hatt en rekke bilder og en video som har vist overgrepene.

Flere av barna var under 14 år da overgrepene skjedde. Mannen har selv aldri vært i fysisk kontakt med dem, men ved ransaking av mannens bolig ble det blant annet funnet bilder og filmen med seksualisert framstilling av barn på mannens datautstyr, materiale han har erkjent at det er han som har mottatt, og at han har lagret dette på sin PC. Mannen sier imidlertid at han ikke har imidlertid noen formening om hvordan noe av dette er kommet på hans PC, noe retten fester liten lit til.

Retten trodde heller ikke på mannens forklaring da han sa at han ikke har sett noe overgrep mot barn, og dømte han derfor til fengsel i fire år og seks måneder.

– For øvrig er tiltaltes forklaring preget av at han oppgir å huske lite, og at han ikke har noen anelse om hvorfor han har skrevet det han har skrevet eller hva han har ment med det han har skrevet. Tiltalte har forklart at det er vanskelig å huske fire år tilbake i tid, heter det i dommen.