Vitne i dobbeltdrapssak siktet for vold natt til onsdag

45-åringen ble pågrepet etter at en mann i 50-årene ble funnet alvorlig skadd på gata i Skjold i Fana. Ifølge siktedes advokat er han foreløpig for dårlig til å forklare seg. Det skriver BT.

Han er nå varetektsfengslet for fire uker.

Mannen har vært involvert i flere voldsepisoder den siste måneden.

Avisen skriver også at mannen tidligere er avhørt i saken om de to som ble funnet døde ved Osevatn i januar og kjenner flere av de involverte, både siktede og avdøde. Politiet vil ikke si om de setter denne ukas voldssak i forbindelse med dobbeltdrapet, men uttaler i kjennelsen at siktedes handlingsmønster tilsier at han er inne i en aktiv periode og at det vil være fare for nye straffbare handlinger dersom han løslates.