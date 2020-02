Her lærer Erna Solberg seg å falle riktig

Tirsdag gjestet statsminister Erna Solberg Levanger judoklubb, som driver et eget falltreningskurs for eldre. I Norge er det rundt 9000 hoftebrudd i året. Derfor ønsker judoklubben å lære de eldre riktig fallteknikk.

Solberg synes prosjektet er såpass interessant at hun valgte å ta turen innom klubben. Der fikk statsministeren selv lære seg hvordan man kan kan falle for å unngå skader.

Fall som en banan



I en video lagt ut på Instagram viser Solberg deler av treningsøkten. På kurset lærte Solberg og resten av kursdeltakerne at man under fallet må prøve å lande som en banan og unngå at hodet treffer bakken.

Ifølge Tore Brenne, instruktør i Levanger judoklubb, er 80 prosent av alle skader og ulykker blant eldre knyttet til fall.

– Målet vårt er å redusere risikoen for skade ved fall med 50 prosent, og prosjektet vi nå deltar i er et almennyttig prosjekt der alle instruktørene gjør jobben på frivillig basis, helt uten lønn og honorar , sier han til Innherrad.

SE OGSÅ: Her får Erna veggen i hodet:

Har selv blitt skadet



Solberg mener mange eldre isolerer seg og ikke tør å gå ut i frykt for å falle på glattisen.

– Litt mer selvtillit på at man ikke trenger å skade seg, fordi at man har lært fallteknikk, tror jeg er veldig bra , sier hun til NRK.

Statsministeren håper deltakerne på kurset er mindre redd for å skade seg, nå som de har lært seg riktig fallteknikk. Solberg har selv opplevd å skade kneet da hun falt for noen år tilbake.

– Jeg har slitt med det for en god stund siden. Da blir du jo litt mer forsiktig etter hvert, sier hun.

SE VIDEO: Ernas «ektemann» kuppet statsministerens halvårlige pressekonferanse i 2015: