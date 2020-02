Beitekrise for rein i deler av Nordland

Derfor har kriseberedskapsutvalget for reindrift i Nordland slått fast at det dreier seg om en beitekrise på vinterbeitet i de to områdene. Beitekrisen omfatter indre deler av fylket og i fjellet, ifølge Fylkesmannen i Nordland.

Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfor og rundballer, heter det. Dårlige beiteforhold fører til at reinen sprer seg og streifer omkring for å finne alternative beiteområder.

Tidligere denne måneden ble det erklært beitekrise i deler av Finnmark.