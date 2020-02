Reklamekjøper tror det spøker for «Casa Numme»: - Forventer mer av TV 2

I «Casa Numme» inviterer Thomas Numme og Annette Walther Numme andre kjendispar til sitt feriehus i Costa Blanca i Spania for å dele erfaringer fra kjærlighetslivet.

Programmet er det første Thomas Numme gjør for TV 2 etter at han og Harald Rønneberg satte punktum for «Senkveld» i mai 2018.

Premieren hadde 314.000 seere og en andel på 27,2 prosent søndag 12. januar. Deretter har seertallet falt og falt. Sesongens sjette episode hadde til sammenligning kun 164.000 seere og en andel på 17,2 prosent blant alle seere mellom 10 og 79 år da den ble vist på søndag.

– Det er ikke noe å lure på en gang

TV-sjef Morten Wiberg i mediebyret Carat er langt ifra imponert.

- Det høres ikke ut som det blir en ny sesong. Man forventer en del mer av TV 2 i primetime på søndager. Det er ikke noe å lure på en gang, sier han til Kampanje.

Han tror rett og slett ikke konseptet treffer TV-seerne.

- Tallene taler sitt tydelige språk her.

– Vi er fornøyde



Så langt har programmet et snitt på 333.000 i Total Screen Rating, som inkluderer alt av opptak, repriser og seing på TV 2 Sumo.

- Ser man utelukkende på tallene for førstegangsvisningen på TV 2 søndag kveld, så skulle vi ønsket oss flere seere. Men «Casa Numme» øker godt gjennom uka, og så langt er det 333.000 seere som har sett hele serien i snitt. Det er vi fornøyde med, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til Kampanje.

Blipp og Kirsebom



Han forteller at de ikke har tatt stilling til om det blir en ny sesong.

- Som med alle programmer evaluerer vi når sesongen er over, så en slik avgjørelse vil vi ta i løpet av våren.

I første sesong av «Casa Numme» har ekteparet fått besøk av par som Stian og Jamina Blipp, Gro og Anja Hammerseng-Edin, og Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)