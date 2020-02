Bombegruppa rykket ut til gjenbruksstasjon i Oslo

60 personer ble evakuert tidligere onsdag ettermiddag, men VG skriver nå at store deler av Norsk Gjenvinnings anlegg går som normalt etter det mulige funnet av sprengstoff.

Politiets innsatsleder Kristoffer Bang sa til VG rundt klokken 15 at de foreløpig ikke har funnet noe som er farlig.

– Opplysningene gikk på at det kunne være ammunisjon eller sprengstoff, derfor må vi ta sikkerheten først, sier Bang.

Politiet skriver på Twitter at det ikke er mistanke om noe kriminelt.

De mulige eksplosivene ble funnet i en konteiner.

Kunde meldte fra



Ingrid Bjørdal i Norsk Gjenvinning opplyser til NRK at det var en kunde som i etterkant av en levering oppdaget at det kunne være fare for at det var levert eksplosiver.

– Vi vet hvem som er avsender av avfallet, og det vil bli en naturlig oppfølging om det kan være noe mer der det kommer fra. Vi vet ikke nå så veldig mye om dette, det skal være avfall etter rivning på en branntomt, sier Bjørdal til NRK.

Saken oppdateres