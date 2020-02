Dagbladet: Kriminell gjeng prøvde å etablere seg i Norge

Politiet i Danmark innførte i september 2018 et foreløpig forbud mot den kriminelle gjengen «Loyal to Familia», som innebærer at det blant annet er straffbart å vise at man er en del av gjengen. 24. januar i år slo Københavns Byret fast i en dom at gjengen skal forbys og at lederen Shuaib «Shebi» Khan skal utvises fra Danmark.

Dagbladet skriver nå at gjengen skal ha forsøkt å etablere seg i Norge. Ifølge avisen var det Khan, som bygde opp «Loyal to Familia» fra innsiden av murene, som tok initiativ til å starte opp i Oslo, men han lyktes ikke i å få fotfeste i Norge.

«Loyal to Familia» er blitt omtalt som en av Danmarks verste, og har ekspandert til Malmö i Sverige.