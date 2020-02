Ber regjeringen om tiltak for vannkraft

LO og NHO fronter et opprop der over 20 organisasjoner ber regjeringen om konkrete tiltak for å øke produksjonen av fornybar energi fra vannkraft i Norge.

For å stimulere til mer vannkraftproduksjon i Norge og oppgradering av eksisterende anlegg, presenteres to konkrete tiltak.

Norge på topp og bunn i Unicef-undersøkelse

Mens Norge topper listen over barns sjanse til god helse, havner vi nesten på bunn – på 156.-plass – når det gjelder å beskytte barns rett til et godt klima i fremtiden.

På listen rangeres 180 land etter hvilke muligheter barn har i framtiden, alt fra barns overlevelse, trivsel, helse, utdanning og ernæring, til bærekraft, rettferdighet og inntektsgap.

Medier: USAs justisminister vurderer å slutte

Justisminister William Barr i USA vurderer å slutte på grunn av president Donald Trumps angrep på departementets avgjørelser på Twitter, melder amerikanske medier.

I et intervju med kanalen ABC News i forrige uke sa Barr at Twitter-meldingene til Trump gjør det umulig å utføre jobben som minister.

Flere virussmittede i Sør-Korea

Tallet på virussmittede i Sør-Korea øker med 50 prosent til 46 smittede, opplyser myndighetene i landet.

Fram til onsdag hadde tallet på smittede knapt endret seg, men nå melder myndighetene at 15 nye sykdomstilfeller er bekreftet. Av til sammen 46 mennesker som nå er smittet av covid-19-viruset i Sør-Korea, er elleve trolig knyttet til én pasient.

Casper Ruud utslått i Rio

Casper Ruud kom brått ned på jorda etter å ha blitt første nordmann med en ATP-tittel. Tirsdag tapte han i første runde i storturneringen i Rio de Janeiro i Brasil.

Kvalifiseringsspilleren Gianluca Mager fra Italia slo den 8.-seedede nordmannen 7-6 (7-4), 7-5, og dermed må Ruud belage seg på å falle ned fra 34.-plassen på ATP-rankingen, den beste plasseringen noensinne av en norsk tennisspiller.