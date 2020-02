Extra-Leker felt for utdeling av vareprøver til barn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) regulerer markedsføringsaktiviteter for mat og drikke mot barn og unge, der det skal innhentes samtykke fra foreldre.

MFU fikk inn en klage etter at det ble delt ut vareprøver etter demonstrasjon av en slushmaskin til salgs i Extra-Lekers butikk på Alnabru i Oslo.

– Når barna er de første til å oppdage et slikt tilbud og allerede har mottatt vareprøven er det for sent å få foreldresamtykke. Butikker må ikke organisere en utdeling slik at det i realiteten ikke er mulig for foreldre/foresatte å takke nei til et slikt tilbud om prøvesmaking, påpeker MFU i en pressemelding.

I Extra-Lekers tilsvar tas klagen til følge. Hendelsen anses som en glipp.