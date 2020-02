Nybø inviterte Pollestad med på «pinsettmat» etter Michelin-utspillet

– Det er hyggelig å bli invitert på restaurant av Iselin Nybø. Det var synd det ikke passet for meg. Det ville gitt en glimrende mulighet til å fortelle statsråden om hvorfor et landbruk i hele landet er så viktig, skriver Pollestad, leder av Stortingets næringskomité, i en epost til NTB tirsdag kveld.

Mandag og tirsdag ble det mye oppmerksomhet etter at Pollestad la ut meldinger på Facebook der han sa hva han syns om mediedekningen av tildelingen av Michelin-stjerner til noen få restauranter. Noe av det folk reagerte kraftig på, var Pollestads formulering. «Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie».

Næringsminister Iselin Nybø (V) skulle onsdag innom Omakase by Vladimir Pak i Oslo, for å gratulere dem med deres første Michelin-stjerne, og inviterte med seg Pollestad, som altså ikke hadde anledning til å bli med.

– Etter gårsdagens negative kommentarer om norske Michelin-restauranter tror jeg han hadde hatt godt av det. Jeg håper han tar turen innom dem en annen dag, sier Nybø.

Tar det en annen gang

Pollestad er positiv.

– Jeg tar gjerne mot invitasjonen en dag det passer. Det er ikke hver dag en tidligere medstudent fra jussen tar kontakt og vil spandere middag, sier han.

Nybø kan vente seg diskusjon over sushien.

– Jeg ville også brukt middagen til å etterlyse en tydeligere og mer forutsigbar politikk for norsk næringsmiddelindustri fra regjeringen. En siste ting jeg ville tatt opp med Nybø er det å gjenopplive satsingen på reiseliv i Norge, lover Pollestad.

Ville blitt mett

Pollestad uttalte i Facebook-meldingen sin at han står inne for uttalelsen om «topprestauranter med mange bittesmå retter» – han foretrekker fremdeles to større retter framfor tolv små.

Han uttaler også at disse restaurantenes mat ikke representerer maten til det store flertallet av folket. Det er Aleksander Iversen, daglig leder av Omakase, uenig med ham i.

– Vi har nok et annet syn på dette enn Geir Pollestad, sier han.

– Vi lager mat for den norske befolkningen, med norske råvarer av høyeste kvalitet. Alle er velkomne hos oss. Pollestad er selvsagt også hjertelig velkommen innom, vi er helt sikre på at han vil bli både mett og fornøyd, sier Iversen.