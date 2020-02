Snøskredfare i store deler av Sør-Norge

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no er det betydelig snøskredfare helt fra Sunnmøre til Vest-Telemark. På Voss og i Hardanger er det varslet stor snøskredfare.

Røde Kors advarer om snøskavler som kan bryte sammen og dermed utløse snøskred i områder der det ikke er varslet om skredfare.

Aktuelt: Stengte overganger og værfaste turister på fjellet

Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps opplyser at snøskavlbrudd er et fenomen som for øyeblikket kan gi ubehagelige overraskelser i deler av fjellet i Sør-Norge.

– Jeg anbefaler alle å tenke seg nøye om når man beveger seg nær bratte heng og legg gjerne rastepausen et stykke unna slike skråninger, sier landsrådslederen i en pressemelding.

Røde Kors anbefaler folk i vinterfjellet å lese snøskredvarselet for området man befinner seg i og se etter faretegn for snøskred i naturen.

Organisasjonen opplyser også om at det er lurt å planlegge turer hjemme og legge dem opp etter vær- og snøforhold – og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.