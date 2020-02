ABC Nyheter lanserer ABC TV

ABC TV gir for første gang en felles plattform for all video i ABC-universet. Den nye plattformen gir leserne tilgang på all video produsert gjennom 12 år i ABC, og med stor spiller, lettere annonsetrykk, lynrask teknologi og intelligente anbefalinger.

– Dagens lesere er ekstremt kresne. De har tilgang til medier fra hele verden, og vi må levere en like god brukeropplevelse som BBC og New York Times. Nå har vi muligheten til det, og får vist fram det gode innholdet vårt til stadig flere lesere, sier utviklingsredaktør Håkon Eikesdal.

Med nesten åtte millioner videovisninger i januar, er ABC Startsiden blant de største norske mediehusene på video.

(Artikkelen fortsetter under)

SE VIDEO: ABC TV går bak nyhetene og forklarer leserne bakgrunnen for nyhetsbildet. Som for eksempel hvorfor minst 78 mennesker kunne bli feilaktig dømt for trygdesvindel i den mye omtalte Nav-skandalen:

Viralnettstedet SeDenne legges ned, og viralvideo blir kun en underseksjon på nye ABC TV , hvor fokus er på overblikk og bakgrunn fra nyhetsbildet. ABC TV vil både være video som en berikelse av nyhetsartikler på ABC Nyheter, og egne videoartikler der video står alene, uten tekst.

ABC Nyheter har sett et tydelig skifte i brukernes preferanser. Tidligere ønsket langt flere å se virale videoer. Nå er det nyhetsvideo som gjelder.

– Litt satt på spissen vil ikke leserne ha kattevideoer. De foretrekker Stortingets spørretime, sier utviklingsredaktør Håkon Eikesdal.

Redaktør Tor Strand er tydelig på at video er viktig for ABC Nyheters lesere.

– De vil være oppdatert på det siste. Da holder det ikke å lese hva Donald Trump sa, du vil se hvordan han sa det. Video av en opprørt Sylvi Listhaug fra Stortingets vandrehall sier mer enn tusen ord, sier han og legger til:

– Alle våre journalister jobber med video, og leverer jevnlig klipp og reportasjer fra felt, i tillegg til tekst og foto.

SE VIDEO: ABC TV møtte Listhaug minutter etter Frp-exiten:

SE VIDEO: Det vil fortsatt være kattevideoer å se på ABC TV, som historien om stakkars Dympka som mistet potene etter en tøff russisk vinter: