Ønsker felles regelverk for elsparkesykler

– NKF mener det bør avklares om elsparkesyklene skal ha faste droppsteder og om det skal settes tak på antall operatører og sparkesykler som kan utplasseres, for eksempel i trå med innbyggertall, sier direktør Rune Aale-Hansen i NKF i en pressemelding.

Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for bruk av elsparkesykler.

I august i fjor innførte Trondheim kommune et midlertidig forbud mot utleie av elsparkesykler fram til retningslinjer var på plass. I februar i år vedtok kommunen å innføre maksfart for elsparkesyklene. Det ble også bestemt at utleie kun kan skje fra 1. april til 1. desember i byen.

I Stavanger ble det i november 2019 bestemt flere regler for både hastighet, antall aktører og pris.

Elsparkesykler som har en egenvekt på under 70 kg defineres som sykkel etter kjøretøyforskriften. De motordrevne framkomstmidlene forskriften omfatter skal ikke ha en konstruktiv hastighet på over 20 km/t.