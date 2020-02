Høie besøker sykehus i Innlandet

Kort tid etter at helseminister Bent Høie (H) avgjorde den vonde sykehusstriden på Helgeland, drar han til Innlandet for å vurdere nok en lokaliseringsdebatt.

Helseministeren skal lande en årelang diskusjon om skjebnen til lokalsykehusene i Innlandet, men først vil han dra ut for å møte dem som er direkte berørt.

LO vedtar årets tariffuttalelse

LOs representantskap, der mye av planen for tariffoppgjøret legges, samles til mandag til møte fra klokka 10 til 15.

Dette representantskapsmøtet er LOs øverste organ, og her vedtas årets tariffuttalelse i forkant av lønnsoppgjøret.

Utenriksministeren til Midtøsten og Kypros

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Saudi-Arabia, Israel, Palestina og Kypros for politiske samtaler fram til torsdag.

Midtøsten-reisen er en del av forberedelsene til neste møte i giverlandsgruppa for Palestina (AHLC) i Brussel 1. april. Tema for møtene er den politiske situasjonen i regionen, og Søreide vil også ta opp menneskerettighetsspørsmål og diskutere konfliktene i Jemen og Syria.

Juryen vurderer om Weinstein er skyldig

Juryen trekker seg tilbake tirsdag, og hvis de kommer til at Harvey Weinstein er skyldig etter voldtektstiltalen, kan han bli dømt til livslang fengselsstraff.

I sin sluttprosedyre i saken fredag sa aktor Joan Illuzzi at filmprodusenten misbrukte sin makt som filmmogul til å utnytte kvinner på det groveste, at han var «universets hersker, og vitnene var ikke annet enn maur han kunne tråkke på uten at det fikk følger for ham».