Henter hjem virusfaste cruisepassasjerer



Et fly som er chartret av den canadiske regjeringen, er i Japan for å evakuere cruiseturister som har vært i karantene om bord på Diamond Princess.

Ifølge TV Ashai skal flyet returnere til Canada tirsdag og lande på en militærbase på østkysten, skriver Reuters. Den canadiske ambassaden i Tokyo har ikke kommentert opplysningene.

Tre av fire i Australia rammet av skogbrannene

En undersøkelse viser at nær 18 millioner innbyggere i Australia, om lag 75 prosent av befolkningen, direkte eller indirekte er berørt av de siste skogbrannene.

En undersøkelse fra The Australian National University (ANU) viser at 14 prosent av respondentene ble direkte rammet av brannene ved at eiendommene deres ble skadd eller ødelagt, eller fordi de måtte evakuere.

Pollestad fikk kritikk for Michelin-kommentarer

Geir Pollestad (Sp) kalte riksmediers dekning av Michelin-kåring av nordiske stjernerestauranter elitistisk og skrev at «pinsettmat ikke er helt hans greie». Internett kokte noen timer, før han måtte modifisere uttalelsene noe.

– Pollestad latterliggjør en stor seier for norsk mat. Det er utrolig spesielt og trist, sier landsbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) i en epost til NTB.

Maskert butikkraner i Stavanger

En ung, maskert mann truet mandag kveld til seg et mindre beløp kontanter i en matbutikk i Stavanger. Ingen kom fysisk til skade. Ingen er pågrepet. Politiet er ferdige med undersøkelser i butikken, avhør og teknisk og taktiske etterforskningsskritt.

– På bildene fra kameraet i butikken ser det ut som en ung mann, med en slags maske som dekker hele ansiktet, sier politifaglig etterforskningsleder Joar Halvorsen til NTB.

Norsk håp nådde ikke opp i «America’s Got Talent»

Norske Angelina Jordan var en av favorittene til å vinne talentkonkurransen «America’s Got Talent: The Champions». En dansegruppe fra India vant konkurransen, der ti finalister kjempet om tittelen.

– Takk, Amerika! skriver den norske 14-åringen på Facebook etter å ha framført sangen «Someone You Loved» sammen med andre deltakere.