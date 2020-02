Høie får ny sykehusstrid på bordet – drar på lytteturné

Helseministeren skal lande en årelang diskusjon om skjebnen til lokalsykehusene i Innlandet, men først vil han dra ut for å møte dem som er direkte berørt.

Tirsdag drar Høie for å snakke med ansatte, tillitsvalgte og lokale ordførere. Han skal innom de nedleggingstruede sykehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Etter planen skal to av disse fire sykehusene legges ned, men det er ikke bestemt hvilke. I tillegg skal det bygges et nytt hovedsykehus for Innlandet til over 8 milliarder kroner

– Nå er Helse sør-øst i en fase hvor en skal vurdere bygg og lokalisering. Jeg vil lytte til ledelsen og tillitsvalgte ved sykehusene på Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. Jeg vil også møte og lytte til ordførerne i sykehusenes opptaksområder, sier Høie til NTB i forkant av turen.

Det er vedtatt at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, men den nøyaktige plasseringen er uklar. Byggestart er planlagt til 2024-25, og i løpet av det neste halvåret skal styret i Helse sør-øst komme med sin innstilling til sykehusstrukturen i området.

Til sjuende og sist er det helseministeren som bestemmer.

Høie har akkurat lagt bak seg en årelang sykehuskonflikt på Helgeland, hvor han konkluderte i slutten av januar. Det endte med at Helgeland får beholde to akuttsykehus, og at hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn. Helseministeren erkjente at det hadde vært harde fronter og var en vanskelig avgjørelse.

– Dette er knalltøft, sa han.