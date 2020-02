Bjørnland mener det er krevende balansegang å kombinere reformgjennomføring, streng økonomisk styring og samtidig opprettholde tjenestetilbudet i et endret kriminalitetsbilde. Det opplyser hun i en pressemelding i forbindelse med at budsjettfordelingen til etaten er klar.

Tilbakemeldingen fra flere politimestre er at årets budsjetter er utfordrende. Det til tross for ekstra tildelinger fra sentralt nivå til politidistriktene på 283 millioner kroner.

I år skal politiet ansette 174 nyutdannede fra Politihøgskolen for å nå målet om to politiansatte per 1.000 innbyggere i løpet av 2020.

– Som etat, er vi ansvarlig for å innfri dette kravet så langt det er mulig. Men vi ser at flere vil ha utfordringer med å ansette innenfor den disponible rammen for 2020, sier Bjørnland.

Politidirektøren varsler effektiviseringstiltak, men opplyser at hun skal komme tilbake med hva det blir. Samtidig understreker hun at tallet på tjenestesteder skal opprettholdes.

– I likhet med resten av offentlig sektor kommer politiet til å få strammere budsjetter i fremtiden. Det betyr et kontinuerlig fokus på god og effektiv drift framover på alle nivå i etaten.