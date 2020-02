Mann skadd i arbeidsulykke ved oppdrettsanlegg

Meldingen om ulykken kom rett før klokka 10 mandag formiddag. Alle nødetater og et redningshelikopter rykket ut.

Ifølge Stavanger Aftenblad var mannen ute av siloen like før klokken 11. Han ble heist opp ved hjelp av en kran og senere hentet av Sea King-helikopteret.

– Mannen har bruddskader, sier politiets innsatsleder Runar Heggen til avisa.

Politiet opplyser på Twitter at de er i gang med å etterforske ulykken og at Arbeidstilsynet er varslet.

Grieg Seafood eier anlegget der ulykken skjedde.

Selskapet opplyser i en pressemelding at de kommer til å ta en full gjennomgang av hendelsen for å finne ut hva som har skjedd og for å sikre at det ikke skal skje igjen.

Ifølge Grieg Seafood er mannen lettere skadd.