Statkraft sier nei til havvind

I 2017 solgte Statkraft seg ut av to britiske havvindprosjekter og er nå ute av alle slike prosjekter. Til Nationen sier Statkraft at de ikke har noen planer om å gå inn igjen.

– Norge har et kraftoverskudd i lang tid fremover og har derfor ikke behov for denne kraften. Kombinert med det faktum at norske havområder i all hovedsak er for dype til bunnfaste løsninger, bør havvind utvikles i andre markeder, der det er behov for den fornybare kraften og kostnadene er lavere, sier kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft.

De høye kostnadsnivåene er hovedutfordringen, sier han.

– Kostnadsnivået for bunnfast havvind er rundt fire ganger så høyt som for landbasert, mens flytende havvind er fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft, sier Günther.

I 2017 vedtok Stortinget for tredje gang å åpne ett til to områder for flytende havvindkraft i norske farvann, og Norge har de siste årene satset tungt på å utvikle teknologi for havvindmøller. Ifølge analyser kan dette gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier for inntil 117 milliarder kroner.

Günther er enig i at utviklingen av teknologi har noe for seg, men framholder at dette bør skje gjennom målrettet teknologiutvikling og demoprosjekter.

– Permanente subsidier til kraftproduksjon bør ikke etableres. Det vil bare svekke lønnsomheten til fornybar kraftproduksjon, ikke fremme den, advarer han.

