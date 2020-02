Februar – fortsatt en god måned for vinterferie

– Over hele landet ser vi en tydelig temperaturutvikling i takt med klimaendringene. Temperaturen i februar måned har steget én til to grader de siste 30 årene, dermed bikker temperaturen flere dager over null grader, sier klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

En mildværsdag har en gjennomsnittlig døgntemperatur over null grader.

Blant skistedene der mange nordmenn tilbringer vinterferien, er det fortsatt kalde vinterdager som dominerer.

– Jeg har sett på utviklingen av mildværsdager i februar på utvalgte skisteder rundt om i landet. De fleste av disse stedene forblir snøsikre destinasjoner i vinterferien, for februar er en kald måned, sier Isaksen.

Sjusjøen og Golsfjellet

Han har sammenlignet det gjennomsnittlige antallet mildværsdager i normalperioden 1961–1990 med perioden 1990–2019.

Fakta om antall mildværsdager i februar Endring i antall mildværsdager i februar 1961–1990 versus 1990–2019. En mildværsdag har en snittemperatur i døgnet på over null grader: Sjusjøen (838 moh.) – Før: 1 Nå: 2 Golsfjellet (988 moh.) – Før: 1 Nå: 2 Oslo-Frognerseteren (434 moh.) – Før: 3 Nå: 5 Hovden (868 moh.) – Før: 1 Nå: 3 Bergen-Fløyfjellet (339 moh.) – Før: 10 Nå: 14 Voss ski- og tursenter (501 moh.) – Før: 6 Nå: 8 Strandafjellet (787 moh.) – Før: 3 Nå: 5 Trondheim-Bymarka (393 moh.) – Før: 6 Nå: 9 Tromsø (84 moh.) – Før: 5 Nå: 6 Alta (68 moh.) – Før: 3 Nå: 3

Desto høyere opp på fjellet, eller desto lenger øst og nord i landet, desto færre dager med temperaturer over null. Stabilt kaldest er Sjusjøen på 838 meter over havet. Der er det i gjennomsnitt to mildværsdager i februar, mot kun én i perioden 1961–1990. Skistedet har aldri hatt flere enn åtte slike dager i løpet av februar de siste 60 årene.

Golsfjellet på 988 høydemeter ser den samme utviklingen, fra én til to dager med mildvær. Hovden, som ligger 868 meter over havet, har i snitt tre mildværsdager i februar, mot én slik dag mellom 1961–1990.

Voss ski- og tursenter ligger 501 meter over havet og har i gjennomsnitt åtte mildværsdager i februar. To ganger har Voss hatt så mange som 22 av 28 milde februardager, i henholdsvis 1990 og 2014.

Mildværsdager i Sør-Norge

I lavlandet og spesielt i Sør-Norge begynner mildværsdagene flere steder å dominere i februar.

– Av skistedene vi har sett på her, har Fløyfjellet i Bergen klart flest mildværsdager med 14 dager i snitt, mot ti i forrige periode. Rekorden der er fra 1989 med hele 26 dager med snittemperatur over null, sier Isaksen.

Frognerseteren i Oslo har i snitt fem mildværsdager, mens rekorden er fra 1990 da det ble registrert 20 slike dager på 434 meter over havet. Bymarka i Trondheim har nå ni mildværsdager i snitt, mot seks i forrige periode. Rekorden er fra 1990 da det ble registrert 24 dager med snittemperatur over null grader.

Datagrunnlaget for hvert sted er basert på døgntemperaturer fra seNorge.no. Det er brukt en høyde som representerer stedene godt – typisk i kjerneområdene for skiløypene på de forskjellige stedene.