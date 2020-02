38 millioner emojis laget krøll for MGP-avstemming

Ulrikke Brandstorp (24) vant lørdag kveld MGP-finalen med popballaden «Attention» etter en kveld preget av tekniske problemer i forbindelse med avstemningen. NRK mottok 38 millioner emojis under avstemmingen, og det ble for mye for det tekniske systemet som brøt sammen.

Ulrikke Brandstorp skal dermed representere Norge i finalen i Eurovision Song Contest 2020, som går av stabelen i Rotterdam i Nederland i mai.

Over 1.600 døde av covid-19-viruset siden desember

Dødstallet i utbruddet av det nye koronaviruset passerte søndag 1.600, men tallet på nye smittede går tilbake, opplyser myndighetene i Kina.

I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene i den kinesiske provinsen Hubei opplyses det at 1.843 nye sykdomstilfeller er oppdaget og at 139 personer har dødd det siste døgnet. Mer enn 68.500 mennesker i hele Kina er smittet.

To personer pågrepet etter voldssak på Ringsaker



To menn er pågrepet etter at en kvinne og en mann ble utsatt for vold i enebolig på Ringsaker lørdag kveld. Da væpnet politi kom til boligene stakk den ene av de to mistenkte av, men vedkommende ble ut på natten pågrepet.

Den fornærmede kvinnen satt natt til søndag i avhør hos politiet. Mannen ble innlagt på sykehus med skader.

Rakettangrep nær USAs ambassade i Irak

Raketter skal ha slått ned i ambassadestrøket i den såkalte grønne sonen i Iraks hovedstad Bagdad, ifølge amerikanske militære kilder natt til søndag.

Det er ikke meldt om skadde eller ødeleggelser i det som er det 19. angrepet mot amerikanske installasjoner i Irak siden oktober,

Trenerbytte hjalp ikke for Minnesota Wild



Det hjalp ikke at Minnesota Wild kastet ut trener Bruce Boudreau fredag. Lørdag røk Zuccarello og laget på et nytt kjedelig hjemmetap 2-0 mot San Jose Sharks.

Wild presset mest på av de to lagene, med nesten tre ganger så mange skudd på mål. Det ga likevel ikke nettkjenning. Begge målene til Sharks kom i tredje periode, det siste bare sekunder før full tid.