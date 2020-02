To personer pågrepet etter voldssak på Ringsaker

Politiet i Innlandet bevæpnet seg etter at det ved 21-tiden lørdag kveld ble varslet om en voldshendelse i en bolig på Framnes i Ringsaker. Da de kom til adressen, fant de en kvinne og en mann som hadde vært utsatt for vold. To menn er mistenkt for å ha utført volden, og da politiet ankom stakk den ene av til fots.

– Politiet ble varslet av en annen mann som hadde hatt telefonisk kontakt med dem som bodde på adressen. På bakgrunn av voldshendelsen grep politiet til bevæpning da vi oppsøkte adressen, sier operasjonsleder Hågen Løvseth til NTB.

Kvinnen og mannen er bosatt på adressen. Mannen måtte fraktes til sykehus i Hamar, mens kvinnen var påført lettere skader og ble sendt til kontroll på legevakta. Hun var ved 1.30-tiden natt til søndag utskrevet og vil bli avhørt av politiet, opplyser operasjonslederen.

Mannen som stakk av da politiet ankom ble pågrepet av politiet ut på natten. Han er i likhet med den andre som befant seg i leiligheten, fraktet til Hamar politistasjon for avhør. Begge er siktet for voldsforbrytelser. Det er ikke kjent hva som var foranledningen til hendelsen og den dramatiske politiaksjonen.

– Vi har ikke noen klar formening om hva som har skjedd, men håper at de innledende avhørene kan kaste et lys over dette, sier Løvseth som forklarer at politiet må være tilbakeholdne med å gi detaljer i saken før etterforskningen har avdekket hva som har skjedd.