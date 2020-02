Mann dømt til over to års fengsel for overgrep mot barn

14 år etter at søskenparet ble utsatt for overgrep, dømmes den tidligere stefaren deres til fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Han er også dømt til å betale hver av de søstrene 130.000 kroner i oppreisningserstatning.

Retten fant det bevist at mannen over en periode på fem år, forgrep seg på samboerens døtre flere ganger. Avisa skriver at han under rettssaken hevdet han at anklagene skyldtes sjalusi.

Tiltalte mente sjalusien var begrunnet i at han selv hadde et godt forhold til sine biologiske døtre, mens de fornærmede ikke hadde et godt forhold til sin biologiske far. Retten valgte å se helt bort fra denne forklaringen.

Retten merker seg at de to fornærmede først i voksen alder forsto at domfelte hadde forgrepet seg på den andre.

En av dem ønsket ikke å anmelde sin tidligere stefar. Den andre gjorde det da hun ble klar over at domfelte på ny hadde omsorg for mindreårige. Politiet mottok anmeldelsen for to år siden.

Mannen har vedtatt dommen, men nekter straffskyld.