Nigerianske gutter lurt til å tro at de skulle prøvespille i Norge

– Vi får veldig vondt av dem som er blitt lurt. Det er folk som sikkert har brukt mye av pengene sine på en sjanse til å komme til Norge, sier idrettslagets daglige leder Jon Ole Reinhardsen til Aftenposten.

Han kom over en nettside med informasjon både på engelsk og norsk. Den utga seg for å være en offisiell nettside for Grorud IL. Bilder og informasjon var blitt stjålet fra idrettslagets egentlige nettside.

Da Reinhardsen snakket med guttene, ble han fortalt at de var blitt lovet prøvespill i Grorud mot betaling.

Spillerne han har snakket med, har fortalt at de ble kontaktet og fikk et passord til å registrere seg på den falske nettsiden. Så er de blitt bedt om å betale en sum på et par tusen kroner.

De er også blitt tilsendt dokumenter med det som fremstår som en reisetillatelse og informasjon om at Grorud IL tar alle kostnader ved oppholdet i Norge. Dokumentene er signert av en Grorud-leder som ikke eksisterer.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) er styremedlem i Grorud IL. Han har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hva Norge og norsk politi kan gjøre for å stoppe slik svindel.