Drapssiktet mann utlevert fra Sverige til Norge

Mannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver Drammens Tidende.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, sier hans klient fortsatt nekter straffskyld.

Borgar Giil Andresen ble funnet død med skuddskader ved Loe Bruk i Hokksund sentrum. 1. juledag opplyste politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen var utsatt for en kriminell handling.

Den drapssiktede 59-åringen ble etterlyst av politiet samme dag og ble pågrepet 2. juledag i Sverige. Siktede er i familie med enken etter avdøde.