Solberg: – Folk søker fortsatt mot Vesten

Statsministeren deltok torsdag i en debatt om «vestløshet» i Vesten. Begrepet kommer fra en rapport om at samholdet og ideen om hva Vesten er har begynt å forvitre. «Vestløshet» er et gjennomgangstema for årets utgave av sikkerhetskonferansen i München denne helgen, der Solberg altså deltar.

Oxford-professor Timothy Garton Ash spurte i debatten hvorfor Vesten som konsept har blitt gradvis svekket de siste tiårene: Statsministeren svarte med å gå i rette med selve premisset for spørsmålet.

– Jeg er ikke så pessimistisk. Se på hva folk gjør. Hvor flytter de? Hvilke samfunn vil de bo i? Migrasjonsbølgene går mot Vesten, sa hun.

– Vi ser at autokratiske samfunn får mer makt, men folk søker fortsatt mot samfunn med vestlige verdier. Så spørsmålet må bli hvordan vi kan hegne om de verdiene og sørge for at de er inkluderende, forklarte Solberg.

Dystopisk rapport

I et møte med norsk presse tidligere på dagen omtalte hun rapporten om «vestløshet» som «kanskje litt dystopisk». Hun erkjente samtidig at globalisering kommer med visse utfordringer, og at noe av limet som binder verden sammen, og det internasjonale samarbeidet er blitt dårligere.

– Vi opplever også interne utfordringer i Vesten. Det går på polarisering og at det blir lettere å spille oss opp mot hverandre fordi ikke alle har fått tatt del i velsignelsen og gleden ved globalisering, sa hun.

– Det er også spenninger internt i mange land i Vesten, noe som bidrar til mer polariserte debatter, og det er en utfordring hvordan vi skal klare å stå sammen i utviklingen fremover, understreket statsministeren.

– Ikke like tydelig

Solbergs østerrikske kollega, Sebastian Kurz, var med i den samme paneldebatten. Heller ikke han var med på at Vesten er i krise, men sa det er interessant å se hvordan folks oppfatning endres.

– Tidligere var det lettere å se hvilken modell som var mest vellykket, vest eller øst, sa han og viste til da Tyskland var delt under den kalde krigen.

– Nyhetene vi får i dag, gir et mer variert bilde. Den raskeste veksten er ikke lenger i Vesten, men i øst. Skillet i innovasjon og fremskritt er ikke som det var; verden er blitt mer variert, sa Kurz.

– Mer som forener

Han sa også at det er mer anstrengte forhold internt i EU og mellom Europa og USA, men understreket at den eneste løsningen er å finne det som forener oss.

– Det er mer som forener enn som skiller, og vi vil bare lykkes dersom vi jobber sammen – i Vesten og i dialog med andre. Jo mer vi lykkes, jo mer vil andre ønske å etterligne oss.