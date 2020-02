Endelig satt den for Olsbu Røiseland: – Dette har jeg jobbet for i mange år

Olsbu Røiseland kunne ha mistet gullet da hun bommet en gang på den stående skytingen på fredagens sprint. Men ettersom de beste utfordrerne også feilet på standplass, kunne Froland-løperen juble til slutt.

USA-veteranen Susan Dunklee var nærmest å slå henne, men stivnet på slutten og endte 6,8 sekunder bak den norske vinneren.

– Jeg så innspurten hennes, og det ble forferdelig nervepirrende, forklarte Olsbu Røiseland, som ikke turte å innkassere gullet før alle løpere var i mål.

– Jeg var så redd for å ta seieren på forskudd. Jeg vet at en medalje ville smakt bra i dag uansett hvilken valør det var. Men hvis man først tror at det blir gull, og så blir det for eksempel bronse, så blir det en nedtur.

Etterlengtet

29-åringen fra Agder slo for alvor igjennom med sølv på sprinten i OL for to år siden. I fjor vant hun tre VM-gull i Östersund, men hun har aldri tatt VM-medalje på en individuell distanse.

Ikke før fredag i påskeværet på skiskytterstadion i Anterselva.

– Fy flate. Det tok noen år, lød Olsbu Røiselands umiddelbare respons på NTBs spørsmål om hvordan det var å gå helt til topps i VM.

– Det er veldig deilig. Dette har jeg jobbet for i mange år. Jeg fikk det til i OL, men så måtte jeg vente litt etter det. Så det er ekstra deilig å få det til i dag, også siden det er første VM-distanse.

På søndagens jaktstart går hun dessuten ut i ledelse.

– Nå er det bare å «gunne» på videre. VM varer lenge, og jeg er ikke ferdig ennå, slo hun fast.

Traff

Olsbu Røiseland gledet seg over å peke nese til dem som har kritisert opplegget hennes i VM-sesongen. Hun vraket en verdenscuphelg i Frankrike før jul for å trene på hjemmebane.

Nå er det vanskelig å si annet enn at frolendingen traff med opplegget sitt.

– Jeg har hatt troen hele veien, men det er noen som har tvilt på meg. Jeg føler at jeg svarte veldig bra i dag. Det smaker ekstra godt når man har noen tvilere.

Lærte av VM-skuffelse

Olsbu Røiseland mener også at fjorårets skuffelse i Östersund, der hun hadde 4.-plass som beste resultat individuelt, kan ha bidratt til at det ble suksess i år.

– Jeg føler det begynte litt i fjor, da jeg var en av favorittene i Östersund. Da lyktes jeg ikke helt individuelt, og jeg tenkte nok for mye på at jeg ønsket en individuell medalje. Men det er skiskyting. Man må gjøre jobben først og deretter tenke på resultatene. Jeg føler jeg lærte utrolig mye av det mesterskapet, sa hun.

– I dag hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle være så resultatfokusert, men bare kose meg og gi alt hele veien. Jeg fikk den duellen mot Dorothea Wierer (startnummeret foran) som jeg ønsket meg, og det var skikkelig deilig å gå forbi henne, gliste Olsbu Røiseland.

Hun gledet seg til å feire gullet med kake på utøverhotellet i Anterselva. I helgen får hun dessuten besøk av familien og resten av fanklubben «Team Olsbu», som skal følge henne på jaktstarten søndag.