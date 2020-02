Vinterferiestart med fare for flom og skred

Et lavtrykk vil treffe Vestlandet fredag kveld og gi økt vind og nedbør, opplyser statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

– Det sprer seg østafjells i løpet av natten, forteller hun.

Så ventes en roligere lørdag, før vinden igjen øker og det kommer nedbør.

Tips til vinterferien: det er ikke bare været man må sjekke før man legger ut på tur! NVE melder om at det er ventet betydelig fare for snøskred flere steder i landet nå. Husk å sjekk farevarslene på https://t.co/GC9ddCJA0z eller https://t.co/sb4X9as5HV før du legger ut på tur. pic.twitter.com/cqReE0hwLd — Meteorologene (@Meteorologene) February 14, 2020

Gult farevarsel

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om mye nedbør i områdene vest i Agder, Rogaland, Sunnhordland og Hardanger. Det ventes lokalt opptil mellom 60 og 80 millimeter nedbør i løpet av tolv timer. Den mest intense perioden ventes å være lørdag kveld til søndag morgen.

Mye vind ventes å forsterke snøsmeltingen, ifølge Varsom.no. Det er allerede høy vannføring i flere små og mellomstore vassdrag i Rogaland og Agder. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor utstedt flomvarsel på gult nivå for deler av Vestland fylke, Rogaland og Agder for lørdag kveld og søndag.

– Vi anbefaler å holde avløpsveier åpne for at vannet skal kunne renne unna, samt sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt, sier Stein Beldring, vakthavende flomvakt i NVE.

Jordskred

For Østlandets del er grunnvannstanden og vannmetningen i bakken stedvis allerede svært høy på grunn av vedvarende mildvær og flere tidligere episoder med regn og snøsmelting.

Når det igjen kommer regn lørdag og søndag, er det fare for jordskred i deler av Viken øst for Oslofjorden. NVE har utstedt et farevarsel på gult nivå.

– Faren for jordskred øker lørdag kveld og ventes å minke søndag kveld, sier Graziella Devoli, vakthavende jordskredvakt i NVE.

De som skal krysse fjellet, bør sjekke veimeldinger. Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om snøfokk i fjellet i Sør-Norge og i Sogn og Fjordane.

I nord vil temperaturene ligge på minussiden, og bare helt sør i Nordland kan nedbøren i helgen komme som regn, ifølge statsmeteorolog Eikill. Søndag ventes det fralandsvind i landsdelen.

Snøskredfare

Faren for snøskred ligger på oransje nivå flere steder i landet ved inngangen til helgen.

🟨 Lørdag kveld øker det på med vind fra sør og sørvest, og det er sendt gult farevarsel på vindkast for #VestlandetsørforStad #MøreogRomsdal og #Trøndelag . Natt til søndag dreier vinden sørøst. Vinden minker gradvis søndag morgen. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/iJq9f3EcNt — Meteorologene (@Meteorologene) February 14, 2020

– Planlegger du å lufte toppturskiene, er det selvsagt viktig å lese de daglige snøskredvarslene på varsom.no, der du også kan få med deg oppdaterte værvarsler for fjellet. Vi har mange dyktige skredobservatører ute og graver i snøen for at du skal vite mest mulig om hvilke snø- og skredforhold du kan vente deg der du skal ut på tur, sier Ingrid Skrede, vaktleder ved snøskredvarslingen i NVE.

Selv om det er stedvis lite snø i lavlandet, er alle 209 anlegg som er med i Alpinanleggenes Landsforening, åpne, ifølge nettsiden Fnugg.no.

I uke 8 er det vinterferie i Oslo, Agder, Hedmark, Sogn og Fjordane, Odda, Voss, Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold. I uke 9 er turen kommet til Buskerud, Hordaland (unntatt Voss og Odda), Oppland og Rogaland. I uke 10 følger Nordland og Troms. I Finnmark varierer ferien fra kommune til kommune, og noen steder er det bare to eller tre dager fri.