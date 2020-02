Mann funnet i sjøen - fløyet til sykehus

Det opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge.

Et redningshelikopter rykket ut etter melding om at en fritidsbåt med en mann om bord fikk trøbbel nord for Kvamsøya på grunn av været. Meldingen kom klokken 13.14.

Helikopteret gjennomførte søk og mannen ble funnet i sjøen et stykke unna båten, opplyser HRS en time senere.