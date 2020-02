Sikkerhetskonferanse i München

Politiske ledere fra hele verden deltar på den årlige sikkerhetskonferansen MSC. Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen representerer Norge.

Rapporten «Vestløshet» ble sluppet før konferansen og påpeker at dagens sikkerhetsutfordringer er uløselig knyttet til utfordringer av hva Vesten er.

Ny ytringsfrihetskommisjon presenteres

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) presenterer den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo.

Kommisjonen skal blant annet vurdere tiltak for å fremme bred deltakelse i samfunnsdebatten, tiltak mot «falske nyheter» og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.

Hvordan gikk det med snailmail Norge i fjor?

Posten er i en overgangsfase, og konsernsjef Tone Wille i Posten Norge AS fremlegger fra klokka 9 fredag hovedtrekk og resultater for 2019.

I tillegg vil Per Öhagen, konserndirektør E-handel og logistikk, orientere om Posten og Brings satsing i netthandelsmarkedet i Norge, Sverige og Danmark de neste årene.

Edvard Hoem får St. Olavs Orden

Den prisbelønte forfatteren Edvard Hoem ble for en drøy uke siden utnevnt til kommandør av Den kongelige norske St. Olavs Orden for fremragende innsats for litteratur og kulturarv.

Overrekkelsen finner sted ved et arrangement i Aschehoug-villaen i Oslo fredag klokka 12.

Den samfunnsengasjerte dikteren og forfatteren kan skilte med tittelen Shakespeare-gjendikter, har skrevet både romaner og sakprosa og er i tillegg er både essayist, debattant og biograf.

Fem år siden terrorangrep i København

14. februar 2015 ble to mennesker drept og seks såret i to skyteangrep rettet mot kulturhuset Krudttønden og en synagoge i den danske hovedstaden i det som ble kalt det verste terrorangrepet på dansk jord i nyere tid.

Etter 13 timers jakt i København skjøt og drepte politiet 22-årige Omar el-Hussein tidlig om morgenen 15. februar.