Prostituerte dømt til fengsel for tyveri fra mann

Ettersom straffene de to rumenske kvinnene på 48 og 24 år ble dømt til er kortere enn den tiden de har sittet i varetekt, blir begge løslatt, skriver Drammens Tidende.

Mannen fra drammensområdet, fornærmede i saken, hevdet at de to kvinnene stjal over 1 million kroner og gull og smykker for 250.000 kroner fra ham da de i fjor ble med ham hjem etter en bytur som endte med at han ble nektet inngang på et utested.

Han skal ha tilbudt dem penger, og kvinnene fortalte i retten at den ene av dem masserte ham og at den andre hadde samleie. Etterpå husker ikke mannen noe før han våknet dagen etter og oppdaget at et pengeskap i boligen var låst opp, og alle pengene han hadde arvet var borte.

Retten trodde derimot ikke på mannens anslag over hva som var blitt borte, men snarere at det dreide seg om lag 326.000 kroner, noe som også samsvarte med tilståelsen fra den ene av kvinnene. Det ble funnet 160.000 kroner hos henne. Politiet hadde funnet 150.000 kroner hos den andre tiltalte, men hun hevdet i retten at dette var penger hun hadde tjent på prostitusjon. Dette ble hun derimot ikke trodd på av dommeren.