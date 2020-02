Aktor ba om over fire års fengsel for bedrageritiltalt bruktbilforhandler

– Samlet vurdering mener påtalemyndigheten at en passende straff hensyntatt rabatt, uten å ta for hardt i, kan settes til fire år og fem måneders fengsel, sa aktor Hans Olav Røyr torsdag i sin straffepåstand i saken mot tidligere bilforhandleren i Arendal ifølge Agderposten.

Den 43 år gamle mannen drev i mange år en av landets største bruktbilforretninger og verksted som spesialiserte seg på å reparere kollisjonsskadde og kondemnerte biler.

Stor fare

Da selskapet gikk konkurs i 2016 etterforsket politiet en lang rekke saker mot ham som har resultert i en 29 sider lang tiltale. Der er han beskyldt for samlede lånebedragerier for rundt 29 millioner kroner, grov økonomisk utroskap, bounndragelse, dokumentfalsk, brudd på bokførings- og forurensningslov, samt skremmende og plagsom atferd.

Under prosedyren torsdag sa aktor Røyr at 43-åringen hadde utsatt familie for fare for straff, samt at kundene hans var påført fare for til dels store økonomiske tap i tillegg til fare for ulykker ved å selge trafikkfarlige kjøretøyer.

– Alt dette er gjort for eget behov for vinning, sa Røyr ifølge bladet Motor, som også har fulgt rettssaken tett.

Mener det er tvil

I tillegg til straffen i fengsel mener påtalemyndigheten at den tidligere bruktbilselgeren bør fradømmes retten til å drive egen virksomhet i fem år.

Mannen forsvarer, advokat Ida Andenæs, startet sin prosedyre med at klienten ikke kunne dømmes for alle punktene i tiltalen og minnet retten om at tvil i saken skal komme 43-åringen til gode.

43-åringen er dessuten også siktet for grov korrupsjon sammen med en tidligere ansatt ved Arendal trafikkstasjon på Stoa, men dette forholdet er ikke en del av rettssaken som har pågått i Aust-Agder tingrett de siste seks ukene, skriver Agderposten.