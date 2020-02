Bil antent i Oslo

Politiet fikk melding om brannen klokka 0.07 natt til fredag. Da brannvesenet kom til stedet fikk de slukket flammene raskt.

– Noen hadde tent på noe bak eller delvis under bilen, så alt tyder på at brannen var påsatt. Skadeomfanget på bilen er foreløpig litt uklart, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var vitner som varslet nødetatene om brannen. Politiet på stedet har avhørt vitnene, men ingen hadde sett noen som kan knyttes til brannen.

Samtidig meldte Oslo brann- og redningsetat om et branntilfelle i samme gate. Flere vitner hadde varslet om brann i stor avfallssekk og at det hadde spredt seg til en bil. En beboer i Holsts gate løp ut, tømte to pulverapparater og begrenset spredning, skriver 110-sentralen om hendelsen.

– Det er samme episoden, og det ser ut som om noen har tent på avfallssekken og kan ha slengt noe ut under bilen eller at det på annen måte har havnet under bilen, sier Iversen.