Mann pågrepet av væpnet politi i Arendal

Politiet fikk første melding om hendelsen klokka 16.49 torsdag ettermiddag, men meldte først om hendelsen på Twitter klokka 19.10.

– Vi fikk melding om at de ansatte ved institusjonen hadde hørt et smell. Det er snakk om et skudd med et ikke-grovkalibret våpen, sier operasjonsleder Eivind Formo i Agder politidistrikt sier til Agderposten.

Det skal være snakk om enten en softgun eller et luftvåpen.

– Ingen personer ble skadd, men det var en ubehagelig opplevelse for dem som var på jobb, sier operasjonslederen.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut til institusjonen.

– Det ble iverksatt søk etter vedkommende, og under letingen kom politiet over mistenkte. Han ble pågrepet ikke så langt unna institusjonen, sier Formo.

Han hadde allerede kontaktforbud mot institusjonen han oppsøkte, og vil bli anmeldt for dette, i tillegg til selve skytingen.