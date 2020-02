Forskere med oppsiktsvekkende klimaforslag: Bygg megademning mellom Skottland og Norge

– Kostnadene og konsekvensene ved en slik demning vil være voldsomme. Likevel har vi kalkulert at kostnaden ved å ikke gjøre noe mot stigende havnivå vil bli mange ganger så høy, sier oseanograf Sjoerd Groeskamp i en pressemelding fra NIOZ.

Forskerne foreslår altså et tiltak der man bygger to mega-demninger for å demme opp hele Nordsjøen. Den ene foreslår de at skal innkapsle Den engelske kanal mellom Porthcurno sørvest i England og like nord for Brest i Frankrike. Denne anslår forskerne at vil bli omtrent 161 kilometer lang.

Det er oseanograf Sjoerd Groeskamp ved det nederlandske instituttet for sjøforskning (NIOZ) som står bak det oppsiktsvekkende klimaforslaget. Foto: NIOZ

Demning fra Skottland til Bergen

Den andre demningen vil være langt mer inngripende. Fra nordtippen av fastlands-Skottland, John o' Groats, 145 kilometer opp til Shetland og så rett øst 331 kilometer til Norge. Ifølge illustrasjonen fra NIOZ vil den da ende ved Øygarden like utenfor Bergen.

Forskerne mener en slik demning vil være teknisk mulig. Gjennomsnittdybden mellom Skottland og Norge er 127 meter, mens den på sitt dypeste er 321 meter dyp.

– Vi kan allerede nå bygge oljeplattformer til dybder på langt over 500 meter, så en slik demning er mulig, sier Groeskamp.

Kan beskytte 25 millioner

Demningen skal kunne beskytte 25 millioner europeere fra konsekvensene fra stigende havnivå, da de grimmeste kalkylene anslår at havnivået kan stige så mye som 10 meter innen 2050.

De har også gjort økonomiske utregninger for konstruksjonene. Prislappen anslår de til å ligge på mellom 250 og 500 milliarder euro, tilsvarende 2.500-5000 milliarder norske kroner.

– Det er «kun» 0,1 prosent av samlet brutto nasjonalprodukt for alle de landene som vil bli beskyttet av en slik oppdemning, mener forskerne.

Ikke helt på jordet

Til britiske The Guardian sier professor i hydrologi ved universitetet i Reading, Hannah Cloke at ideen ikke er helt på jordet, og at historien har vist at mennesker kan få til de utroligste tekniske bragder, og peker på blant annet oppdemningen i Nederland.

– Så det er en god ting at de tenker «utenfor boksen». Det er viktig at vi holder fokus på disse ideene, for fremtidsutsiktene virker veldig skumle, sier hun til avisen. Hun påpeker at det nok vil være bedre måter å bruke slike astronomiske pengesummer på.

– Kanskje vi burde tenke mer på forskjellige måter å sørge for at befolkningene er motstandsdyktige på forskjellige måter, og også tenke på hva vi kan gjøre for å stoppe klimaet fra å bli enda verre. Rett og slett investere i måter å holde oss trygge på lang sikt, sier hun.

Nordsjøen kan bli ferskvanninnsjø

De nederlandske forskerne erkjenner at en oppdemning av Nordsjøen vil bli omfattende for dyrelivet i havet da tidevannet vil forsvinne og med det transporten av jord og næringsstoffer til sjøen. Nordsjøen vil da med tiden bli en ferskvannsinnsjø, noe som vil drastisk ende økosystemet og derfor påvirke fiskeindustrien og shippingtransporten til og fra Nordsjøen.

– I tillegg til å være en mulig løsning, er designet på en slik ekstrem demning først og fremst en advarsel. Den påpeker hvor prekær problemet vi har hengende over hodet vårt er, sier Groeskamp.

Forskningsprosjektet er laget av Goeskamp i samarbeid med kollega Joakim Kjellson fra tyske GEOMAR. Forskningsartikkelen er publisert i American Meteorological Society.

