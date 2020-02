18 år gamle asylsøkere får lite oppfølging

Noen flytter ut av botiltaket kommunen har sikret dem, andre blir boende, mens andre igjen flyttes til et nytt. Ulikhetene er gjennomgått i rapporten «Fra bosetting til voksenliv» fra Institutt for samfunnsforskning (ISF), der forskerne som står bak er kritiske til ettervernet.

– Det må være likebehandling. I dag er det ulike vilkår i ulike kommuner, og det bør bli tydeligere hvilke premisser som gjelder, sier forskeren Hilde Lidén til Vårt Land.

Hun mener blant annet det bør finnes ordninger for å sikre mindreårige asylsøkere økonomisk selvstendighet i overgangen til voksenlivet, slik at de har mulighet til å ta en utdanning.

De fire forskerne mener også at ungdommene bør ha en verge fram til de er 20 år, ikke 18 slik det er i dag. Gruppa peker også på at manglende felles regelverk gjør det umulig for fylkesmannen å føre tilsyn med botiltakene i de ulike kommunene.

Antallet nyankomne asylsøkere varierer mye fra år til år, med 5.300 i toppåret 2015 og 135 i 2019. Bente Hagesæter, som leder et botiltak for enslige mindreårige asylsøkere i Oslo, sier til Vårt Land at det beste er å ha tiltak som er bemannet hele døgnet.

– Det er viktig at myndighetene satser på tilbud som man kan bygge ned og opp igjen etter behov, uten å måtte starte helt fra scratch når antallet vokser, sier Hagesæter.